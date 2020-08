PERDA Há oito anos Três Lagoas perdia um dos principais pecuaristas No dia 25 de agosto de 2012, morria o pecuarista Orestes Prata Tibery

25 AGO 2020 - 17h:03 Por Ana Cristina Santos

Há exatamente oito anos morria um dos principais pecuaristas de Três Lagoas e do Brasil. No dia 25 de agosto de 2012, o pecuarista Orestes Prata Tibery Junior, o Orestinho, de 73 anos, morria de um acidente aéreo. Ele estava acompanhado da esposa Ellen e do piloto Teodoro Janjan que também morreram na tragédia.

O acidente aconteceu próximo a uma fazenda na região de Água Clara.

Orestinho foi presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), entre os anos de 2004 e 2007. O criador ocupou cargos na diretoria da entidade em várias gestões.

Foi o criador do julgamento Matriz Modelo na ExpoZebu e sempre defendeu a ética e os

critérios de seleção firmados em raça, funcionalidade e eficiência do rebanho zebu. No ano de 2008 foi agraciado com a Comenda ABCZ por mérito de trabalhos em prol das raças zebuínas.