COMBATE Hábitos básicos podem reduzir transmissão da Covid-19 Três-lagoenses estão adotando novas formas de cumprimento

18 MAR 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A vida não vai parar, mas a rotina dos três-lagoenses precisa mudar. O secretário geral do município de Três Lagoas dá a orientação coletiva. “Nada de festinhas, por enquanto. Ao saudar alguém, cumprimente acenando para a pessoa. Não é o momento para aperto de mãos, beijos e abraços”, informa.

É hora de reforçar e ampliar as medidas de higiene e distanciamento social, segundo o secretário. Algumas práticas já são bem conhecidas e não podem ser esquecidas: lavar com frequência e muito bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel nos intervalos, não ficar mexendo nos olhos, na boca e no nariz. Se tossir ou espirrar, proteger com cotovelo e usar lenço descartável.

Os cumprimentos alternativos já estão rolando nas redes sociais e enquanto a epidemia estiver crescendo, manter distância é sinal de respeito e de cuidado com o outro. “É só um ‘tchauzinho’ de longe. Tenho medo de me aproximar demais e contrair o vídeo”, opina a dona de casa, Sônia de Melo.

Todas essas medidas, que são as chamadas medidas não farmacológicas, exigem articulação do poder público e muita colaboração das pessoas, da população. os cuidados pessoais ajudam a proteger também a coletividade e evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo.

Lavar sempre as mãos com água e sabão e, sempre que possível, utilizar álcool em gel. A recomendação da enfermeira Daiane Sanches, membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. “Água corrente e sabonete é o suficiente por, no mínimo, 30 segundos. Lembrar de lavar o dorso da mão, entre os dedos, palma da mão e punhos”, acrescenta.