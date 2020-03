CORONAVÍRUS Hemosul adapta atendimento para não prejudicar estoque Agora, doações poderão ser agendadas por telefone

19 MAR 2020 - 13h:47 Por Gisele Mendes

Além da pandemia do novo coronavírus, outra coisa que preocupa as autoridades médicas é o estoque dos bancos de sangue. Em alguns locais, já se observa queda nas doações. A pandemia motivou também que o novo coronavírus fosse incluído nos critérios de triagem para doação de sangue.

A análise, que já avalia a presença dos vírus da dengue, chikungunya e zika, também vai verificar a presença de outras variações de coronavírus, como a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e a MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio). Medidas preventivas também passaram a ser tomadas.

De acordo com Karine Preza, coordenadora do Hemosul, todo doador é orientado a usar álcool em gel, logo ao chegar à unidade. Ela explicou também que a unidade adotou atendimento por agendamento. “A gente orienta que o voluntário ligue para agendar a sua doação. Essa medida é para evitar aglomeração de pessoas no Hemosul”, destacou Karine.

Apesar de queda na doação em alguns locais do Brasil, o Hemosul de Três Lagoas vai contra essa estatística e ainda não foi afetado. Conforme Karine, a unidade está, inclusive, abastecendo hospitais de Campo Grande. “Graças a Deus ainda não registramos baixa e para que continue assim, contamos com a colaboração dos voluntários”

Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos e que estejam pesando mais de 50 kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com o consentimento formal dos responsáveis. O limite de idade para quem vai doar a primeira vez é de 60 anos.

O Hemosul de Três Lagoas fica na rua Manoel Rodriguez Artes, número 520, no Colinos. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.