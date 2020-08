AÇÃO Hemosul faz campanha para aumentar número de doações de sangue e medula Cadastro de doadores de medula está abaixo do esperado, em Três Lagoas

19 AGO 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

O Hemosul de Três Lagoas realiza uma campanha de incentivo à doação de sangue e medula óssea. A ação tem objetivo de conscientizar para a importância do ato de doar sangue e sensibilizar novos voluntários para o cadastro. O número de pessoas cadastradas para doação de medula é bem abaixo do esperado. Atualmente são apenas 270 doadores. A ação pode ajudar pacientes que têm o transplante como única chance de cura. A chance de encontrar um doador compatível é de 1 em 100 mil.

Apesar do baixo número de cadastros para doação de medula óssea, o estoque de sangue apresenta um cenário diferente na unidade. Muitos doadores se mobilizaram nesse período e o volume aumentou. Com isso, o Hemosul de Três Lagoas está ajudando a abastecer a unidade de Campo Grande, que está com o estoque baixo.

O Hemosul recebe quase 300 doações por mês e distribui as bolsas de sangue para hospitais de Três Lagoas e municípios vizinhos. O horário de atendimento é realizado a partir das 7h até às 11h30. Para incentivar os doadores, o a unidade voltou com o atendimento aos sábados, no período da manhã.

