SOLIDARIEDADE Hemosul Três Lagoas reforça a importância de doar sangue Tipagens negativas são as que mais faltam no estoque da unidade

3 MAR 2020 - 08h:00 Por Gisele Mendes

Apesar do feriadão de Carnaval, o Hemosul de Três Lagoas não teve queda no estoque de bolsas de sangue. Isso porque, a população se mostrou consciente e foi até a unidade doar antes dos dias de folga.

De acordo com Jaqueline Rovari, assistente social do Hemosul, apesar de estoque abastecido, é importante que as pessoas continuem doando, pois a cidade atende outros municípios. “Temos que estar prontos sempre para atender a demanda, que nunca é definida”, destacou.

Ela chama a atenção para quem tem tipagem sanguínea negativa, como B-, por exemplo. “Esses tipos são mais raros, porém, é importante que as pessoas tenham a consciência de doar”, completou.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que apresentem boa saúde. O processo é rápido e indolor. Não é preciso estar em jejum. O Hemosul fica na rua Manoel Rodriguez Artez, número 520, no Jardim Primaveril. Mais informações 3522-7959.