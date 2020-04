VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem agride esposa e ameaça mulher na frente de policiais O agressor foi preso em flagrante e ainda ameaçou mulher dizendo que "vai sair da cadeia"

27 ABR 2020 - 14h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 29 anos foi preso por violência doméstica após agredir e ameaçar a esposa de 27 anos neste domingo (26) na rua 20, bairro Vila Piloto, zona leste de Três Lagoas.

A Polícia Militar prendeu o autor após testemunhas ligar no telefone 190 e denunciar as agressões que acontecia na frente de todos, ao chegar no local a vítima que estava refugiada na casa de uma amiga foi até a viatura e relatou que era agredida todos os dias pelo agressor.

A mulher estava lesionada e com hematomas decorrentes das agressões, os militares questionaram onde estava o agressor e a vítima relatou que o marido estaria dentro da residência do casal.

Após conversar com a vítima os militares foram até a casa onde o autor bastante alterado tentou partir para cima da vítima, os militares precisaram dominar o autor das agressões e utilizar das algemas para garantir a segurança de todos.

O agressor mesmo algemado continuou fazendo ameaças para vítima dizendo; “quando eu sair da cadeia você irá pagar muito caro”. Diante das agressões físicas e verbais, o casal foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto atendimento Comunitário) onde o autor recebeu voz de prisão em flagrante e irá responder pelo crime de lesão corporal e ameaça. Após prestar depoimento a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente e pediu a medida protetiva.