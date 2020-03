EXTREMO Homem agride e tenta enforcar a própria mãe por comida A vítima foi salva pela neta de 10 anos que pulou a janela e gritou por socoorro

18 MAR 2020 - 08h:51 Por Alfredo Neto

Um homem de 33 anos foi preso por violência doméstica após agredir a própria mãe por causa de comida na noite desta terça-feira (17) na rua Quixeramobim, no edifício Engenheiro Alexandre, Conjunto Habitacional Orestinho, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima uma mulher de 54 anos, contou para à Polícia Militar que estava em sua residência quando seu filho chegou e iniciou uma discussão com à mãe por causa de comida.

Após começar a discussão, o agressor partiu para cima da própria mãe segurando à vítima pelo pescoço, jogou a própria mãe no chão e começou a enforca-la.

A filha do agressor, uma criança de 10 anos, vive na casa com à avó e pulou a janela do apartamento gritando por socorro. Vizinhos ligaram para a Polícia Militar que foi até o local e encontrou o agressor escondido entre dois apartamentos.

O agressor foi preso em flagrante, a vítima foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento comunitário) onde passou por exames de corpo de delito, e ficou evidenciado as agressões por meio dos hematomas deixo pelas agressões causadas pelo próprio filho.

Após decretar a prisão em flagrante do homem de 33 anos que tentou enforcar a própria mãe por causa de uma discussão por comida, o caso foi levado para a justiça e o agressor aguarda preso pela audiência de custódia.