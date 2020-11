VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é agredida por namorado e acaba com um corte na cabeça Com a vítima o autor teria sido bastante violênto, mas ao ver a Polícia Militar acabou se acalmando e preso

4 NOV 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 26 anos acabou se tornando vítima de uma violência doméstica na noite desta terça-feira (4) na rua Manoel Mendes, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima relatou aos militares que convive a dois meses com o agressor que é viciado em drogas, na noite desta terça-feira, a vítima chegou na residência e o amásio estaria alterado e violento após o consumo de entorpecentes.

A mulher disse aos policiais que ao tentar entrar na casa para retirar seus pertences, acabou sendo agredida pelo companheiro, o autor que tem 24 anos e teria agredido a vítima que foi empurrada, sofreu uma queda e acabou batendo a cabeça e sofrendo um corte.

O agressor tentou fugir do local ao perceber que a polícia havia sido chamada, após rondas pelo bairro os militares localizaram o autor da violência doméstica, o homem já apresentava estar mais calmo e colaborou com os militares obedecendo as ordens dadas. O autor recebeu voz de prisão em flagrante por violência domestica em seguida foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).