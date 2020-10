VIOLêNCIA Homem agride mulher no ouvido com uma chave de moto A vítima ficou por meia hora sendo injuriada sem conseguir se defender

2 OUT 2020 - 08h:30 Por Israel Espíndola

Uma mulher de 28 anos foi mais uma vítima da violência doméstica, o ex-marido que não aceita o fim do relacionamento e agrediu xingando e com a chave da motocicleta desferiu um golpe no ouvido vindo a sangrar. O caso aconteceu no final da tarde de quinta-feira (1º), na vila da Invasão, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima acionou a Polícia Militar após ter sofrido violência doméstica, ela relatou que o ex-marido foi até a sua residência com o pretexto de buscar alguns pertences, assim que homem entrou na casa começou a agredir com xingamentos, quebrou o celular da vítima e depois ateou no rosto da mulher. O homem ainda jogou a mulher na cama e por meia hora ficou ofendendo a vítima com palavras de baixo calão, até o momento em que desferiu o golpe com a chave da motocicleta.

A mulher foi encaminhada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), na delegacia a mulher relatou que havia separado homem por motivos de outras agressões sofridas.