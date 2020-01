APÓS MARMITA Mulher é ameaçada pelo irmão ao denunciar maus-tratos à mãe Agressor teria feito ameaças de morte após desentendimento sobre casa onde idosa mora

22 JAN 2020 - 11h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 47 anos ameaçou matar a própria irmã de 68 e atear fogo no corpo da vítima, durante briga de família em uma casa da rua Otávio Luiz da Silva, bairro Guanabara, zona Sul de Três Lagoas, na noite desta terça-feira (21).

As ameaças teriam ocorrido após a mulher ter levado uma marmita para a mãe que mora com o agressor. Segundo a ocorrência policial, ela teria ficado incomodada com as condições em que a mãe se encontra na casa e teria pedido uma vistoria de agentes Cras (Centro de Assistência Social) no local.

O acusado teria se irritado ao ver os agentes saindo da casa e procurado a irmã para tirar satisfação, quando teriam ocorrido as ameaças de morte.

A mulher procurou a Depec (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registrou a ocorrência por ameaça.