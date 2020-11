AEMAÇA Homem ameaça matar ex-mulher e atear fogo na casa com os filhos A decisão Judicial impede determina distanciamento de 100m com os membros da família

3 NOV 2020 - 07h:20 Por Israel Espíndola

Um homem de 54 anos, descumpriu as medidas protetivas e foi até a residência onde estavam sua ex-mulher e os filhos, após ser impedido de acessar o interior da casa ele ameaçou matar todos e depois iria atear fogo. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (2), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

De acordo com as informações do registro policial, o homem desobedeceu a decisão judicial de permanecer por 100 metros de distancia da vítima, bem como de demais familiares. Mesmo assim ele tentou entrar na casa sem o consentimento da ex-cônjuge, uma mulher de 51 anos.

Assim que foi impedido o homem começou a fazer ameaças de morte e que depois iria pôr fogo em tudo.

Uma equipe do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionado e no local foi apresentada a determinação judicial, o homem foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por violência doméstica e por descumprir decisão judicial.