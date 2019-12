VIOLÊNCIA Homem armado com duas facas joga gasolina em ex-namorada Após jogar gosolina na ex-namorada homem ameaçou queimar ela junto com a casa

16 DEZ 2019 - 10h:33 Por Alfredo Neto

Um homem de 41 anos armado com duas facas e uma garrafa com gasolina, foi preso após ameaçar atear fogo na ex-namorada neste domingo (15), no bairro Vila Haro, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima de 61 relatou aos policiais que o homem inconformado com o fim do relacionamento foi até a casa onde mora embriagado e totalmente transtornado neste domingo, o homem estava armado com duas facas e uma garrafa pet 2 litros, com gasolina.

O homem invadiu a casa da ex-namorada e jogou gasolina na mulher e em alguns pertences dela, ameaçando matar a mulher queimada. Populares acionaram a PM que prendeu o homem em flagrante com duas facas e uma garrafa pet utilizada para jogar gasolina contra a mulher, na garrafa ainda continha gasolina.

Após ser levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) o homem foi preso em flagrante por ameaça e lesão corporal. Apesar do liquido jogado sobre a mulher ser tóxico e altamente inflamável a mulher de 61 anos não se feriu e optou por representar contra o ex-namorado.