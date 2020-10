TÁ NA REDE Homem arrasta sucuri na cascalheira e vídeo viraliza O animal tentativa fugir quando foi capturado, arrastado e jogado em um mato

25 OUT 2020 - 22h:00 Por Alfredo Neto

Um vídeo gravado na cascalheira onde foi registrado um grupo de amigos arrastado uma cobra da espécie sucuri, viralizou nas redes sociais e causou revolta neste domingo (25) em Três Lagoas.

Não é possível afirmar a data certa que o vídeo foi gravado, mas nas imagens é possível reconhecer que se trata da cascalheira, em Três Lagoas. Nas imagens, um grupo de amigos que tomavam banho no rio Paraná, percebem a presença da cobra e tentam cercar o animal.

A cobra tenta fugir, mas é segura pela calda e arrastada por um dos homens e jogada em matagal, a poucos metros do local que no momento haviam várias pessoas. Não demorou muito para o vídeo viralizar e causar revolta da brincadeira de mau gosto.

A cascalheira é uma área de preservação ambiental e habitat de várias espécies de mamíferos, aves, répteis, incetos e plantas nativas do cerrado. O vídeo foi enviado para a Polícia Civil, assim que as imagens do animal selvagem sendo encurralado, arrastado e jogado no matagal viralizou.

Ainda não houve denuncia formal por maus tratos, mas a polícia disponibilizou o telefone da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para denuncias anônimas (67) 3521-4673, e o telefone da PMA (Polícia Militar Ambiental) é o (67)3929-1360.