ATUALIZAÇÃO Morador da Vila Piloto teria sido vítima de bala perdida Briga entre homens termina em troca de tiros e uma pessoa inocente baleada

13 MAI 2020 - 13h:30 Por Alfredo Neto

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar uma tentativa de homicídio registrado na noite de terça-feira (12), na rua Taufic Fahan, no bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

Fabio Silva Santos, de 41 anos, foi alvejado por uma bala perdida, na perna esquerda e socorrido por populares para o Hospital Auxiliadora.

Fabio estava seguindo para a casa de uma irmã, quando foi ferido pelo tiro. Testemunhas contaram para a Polícia Militar que próximo do local onde a vítima foi alvejada, existe um bar e no local havia várias pessoas.

No momento em que Fabio passava próximo do bar, um homem de dentro de um carro sacou um revólver e disparou contra as pessoas que estavam no local. A vítima que caminhava pela rua tentou se esconder, mas foi atingida, após uma das pessoas que seria alvo do atirador, sacar um revólver e revidar.

Fabio que não tinha nada haver com a confusão, ficou ferido na perna e pediu socorro para uma pessoa que passava pelo local, a vítima deu entrada no Hospital Auxiliadora, estável e após contensão do sangramento foi levado para um leito onde permaneceu em observação.

A Polícia Militar recebeu informações sobre a identidade do autor dos disparos e registrou um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Ninguém foi preso.