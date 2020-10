TARADO DA LAGOA Homem bate com a mão em nádegas de mulher durante caminhada Após cometer crime sexual o homem fugiu mas foi flagrado por câmeras

5 OUT 2020 - 09h:53 Por Alfredo Neto

Um crime de importunação sexual contra uma mulher de 35 anos foi registrado na manhã deste domingo (4) na Lagoa Maior, centro de Três Lagoas.

A vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registrou um boletim de ocorrência. A mulher relatou que estava mais uma amiga fazendo sua caminhada matinal quando o homem que fazia mesmo percurso, acelerou o passo bateu com a mão nas nádegas da mulher e fugiu.

A vítima conseguiu imagens de câmeras de circuito interno de um local próximo e as imagens foram entregues para o delegado plantonista da Depac, qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima para o telefone 190 da Polícia Militar, ou no telefone da 1ª DP (67) 3929 – 1173, ou no WhatsApp da Polícia Civil (67) 9 9226-8210, o sigilo das denuncias é absoluto.