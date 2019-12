COVARDIA Homem bate em namorada e cunhada por causa da porta do carro As irmãs foram agredidas após discussão por causa da força utilizada para fechar a porta do carro

31 DEZ 2019 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Um homem identificado apenas pelo nome “Zé”, agrediu a namorada de 24 anos e a cunhada de 21 anos, na madrugada desta terça-feira (31) na rua Manoel Custódio de Queiroz, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

As agressões foram motivadas após uma discussão do casal, o homem teria se irritado com a forma que a namorada fechou a porta do carro. Durante a briga, a mulher negou ter batido a porta do carro de forma agressiva.

Mesmo a vítima negando, “Zé” desceu do carro e começou a agredir a namorada, segurando pelos cabelos da namorada, o homem bateu com a cabeça dela contra o carro e depois passou a dar murros e tapas na mulher, dizendo para ela, “aprenda a nunca mais bater à porta do carro”.

“Zé”, também agrediu a cunhada de 21 anos que tentou defender a irmã, a moça foi agredida por socos e chutes, após agredir as duas o homem fugiu e a Polícia Militar foi chamada.

As irmãs foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde foram medicadas e após receberam alta, as duas foi para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para fazer o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência não consta o nome do homem que teria agredido as duas irmãs, apenas o apelido “Zé”, o caso será encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).