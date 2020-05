ACIDENTE Homem bate moto contra árvore e é resgatado pelo Samu Vítima teve ferimentos leves, dois amigos acompanharam o resgate

26 MAI 2020 - 15h:17 Por Alfredo Neto

Um homem de 20 anos sofreu ferimentos leves após colidir a moto que pilotava contra uma árvore na tarde desta terça-feira (26) na rua Trajano dos Santos, bairro Santa Luzia, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima estava em uma moto quando perdeu o controle após fazer uma curva para sair da avenida Angelina Tebet, e acessar a rua Trajano dos Santos.

Com o choque a vítima foi arremessada no chão sofrendo ferimentos leves, e amigos da vítima que estavam em outra moto ligaram para o telefone do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no 192.

A vítima foi resgatada e levada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o quadro clínico do rapaz é bom, sem fraturas e o mesmo reclamava de dores no tórax, mas sem sinal de lesão.