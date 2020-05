SURTO Mulher é esfaqueada por homem após briga de casal Agressor foi amarrado em um poste por populares

7 MAI 2020 - 10h:45 Por Alfredo Neto

Um homem de 35 anos foi preso após ameaçar e agredir vizinhos com uma faca na noite desta quarta-feira (6) na rua Egydio Thomé, bairro Interlagos, zona Oeste de Três Lagoas.

Por volta das 22h, desta quarta-feira, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de lesão corporal, no bairro interlagos. Ao chegar no local os militares encontraram um homem caído no chão e amarrado em um poste.

Em conversa com à vítima, uma mulher de 39 anos, foi relatado que o agressor mora em uma casa vizinha e antes da confusão, ele estaria brigando com a esposa. Em determinado momento, o homem saiu armado com duas facas ameaçando os vizinhos.

A vítima relatou que o agressor tentou dar uma facada em sua barriga, mas que teria se esquivado. Após se livrar , a vítima relatou que segurou a faca para tentar desarmar o agressor e por isso acabou sofrendo um corte profundo na mão.

Após ferir a mulher, o agressor foi atingido na cabeça por um golpe de madeira dado por uma terceira pessoa que tentava desarmar o homem. O agressor foi desarmado por populares, que o amarraram em um poste até a chegada da Polícia Militar.

Uma equipe da Rádio Patrulha da PM compareceu no local e levou as partes envolvidas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o agressor foi autuado por lesão corporal dolosa e ameaça.