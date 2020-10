ESTELIONATO Homem cai no golpe do celular e perde R$ 500 O celular estava à venda em um site de comércio eletrônico

15 OUT 2020 - 07h:18 Por Israel Espíndola

Um homem de 25 anos, foi vítima de um famoso golpe na internet, a venda de aparelho celular com preço abaixo do mercado, ele só descobriu que havia sido enganado quando o estelionatário pediu um novo depósito. O caso aconteceu na última quarta-feira (14), em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, a namorada da vítima teria visto o anuncio do aparelho celular em um site de comércio eletrônico entrou em contato com a vendedora que pediu para fizesse o depósito no valor de R$500 em uma conta da Caixa Econômica Federa, na cidade de São Paulo.

Assim que o casal fez o depósito o contato pelo aplicativo de mensagens foi bloqueado, a vítima então fez um novo contato através de outro número de celular, a golpista se identificou com outro nome e pediu que depositasse novamente o mesmo valor. Foi ai que a vítima deu conta que tinha caído no golpe.

A vítima registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).