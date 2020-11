ACIDENTE Homem capota carro e foge do local largando carro para trás Testemunhas avistaram o motorista sair do veículo e sair a pé

15 NOV 2020 - 12h:20 Por

Um capotamento de carro foi registrado na manhã deste domingo (15), na rua João Silva, bairro Santo André, zona Norte de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu na manhã deste domingo várias ligações informando sobre um acidente envolvendo um veículo Pálio, de cor Verde. O pelotão de trânsito da PM foi até o local e os militares encontraram o carro com os quatro pneus para cima.

Populares que avistaram o acidente, relataram que o motorista seguia no sentido centro-bairro, estava sozinho no veículo e após capotar o carro, saiu do veículo e foi embora a pé, tomando rumo à avenida Senador Filinto Miller.

A PM registrou o boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o guincho do 2°BPM, foi requisitado para fazer o destombamento do veículo e encaminhar para o pátio do Detran, por ter dívidas administrativas com o estado.