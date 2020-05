ACIDENTE Homem colide em carro parado e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros Vítima trombou na traseira de um carro estacionado

29 MAI 2020 - 13h:30 Por Alfredo Neto

Um homem ficou ferido após colidir a moto que pilotava na traseira de um carro estacionado às 11h desta sexta-feira (29) na rua Luiz Corrêa da Silveira, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

A vítima pilotava a motocicleta no sentido Egydio Thomé, quando colidiu na traseira de um carro estacionado. O corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu à vítima para o Hospital Auxiliadora com uma fratura no pé direito.

A Polícia Militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência, o motorista do carro acompanhou o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros, e relatou que estacionou o carro corretamente e foi até uma residência próximo do local e logo em seguida ouviu o barulho da colisão.