NO FLAGRA Homem com ficha criminal extensa é preso com chave micha A Polícia Militar apreendeu a chave que é utilizada para o furto de motos

13 MAR 2020 - 17h:00 Por Alfredo Neto

Polícia Militar aborda homem com passagens por diversos crimes e encontra chave micha com suspeito; ferramenta é utilizada para a pratica de furto de motos - Arquivo/JPNews Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar com uma chave micha na noite desta quinta-feira (13) na rua João Silva, bairro Vila Haro, zona Sul de Três Lagoas. O homem caminhava pela rua quando foi abordado pela Rádio Patrulha da Polícia Militar, no bolso do suspeito os militares encontraram uma caixa de fosforo com duas pontas de cigarro de maconha e uma chave micha (ferramenta utilizada para destravar, ligar e facilitar o furto de carros e motos). Questionado sobre a origem e a finalidade da chave micha, o suspeito disse que só falaria na delegacia. O suspeito que tem diversas passagens pelos mais variados crimes, foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado por posse de drogas para o consumo pessoal, e porte de ferramenta para utilização em atos criminosos.

Deixe seu Comentário