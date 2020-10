COVARDIA Homem da um soco na boca da esposa e tenta enforcá-la Após agredidar a vítima o autor fugiu para não ser preso

31 OUT 2020 - 09h:14 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na noite desta sexta-feira (30) na rua Queiroizinho, bairro Vila dos Ferroviários, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima, uma mulher de 49 anos, relatou aos militares que o marido chegou na residência embriagado e sem motivos nenhum, teria começado a agredir a esposa. O autor deu um soco na boca da mulher e em seguida tentou enforca-la, com um golpe de artes marciais conhecido como gravata.

O agressor, um homem de 51 anos, fugiu após perceber que a polícia teria sido chamada, os militares estiveram na residência e de posse das características do autor, fizeram rondas nas imediações, mas não conseguiu localizar o homem autor da violência doméstica.

A PM registrou o ocorrido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a vítima foi aconselhada a procurar a DAM (Delegacia de Atendimento da Mulher) para registrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva de urgência contra o marido.

O número de mulheres agredidas por seus cônjuges, vêm aumentando não só em Três Lagoas, mas a nível nacional e as autoridades pedem que abusos e agressões contra a mulher sejam denunciados nos telefones 190 da Polícia Militar, no telefone da Depac (67) 3521 – 4673, ou na central de proteção da mulher 180. A DAM delegacia de atendimento exclusivo para mulheres, vítimas de violências domésticas e abusos sexuais, funciona de Seg. á Sex. das 7h, às 17h na rua Oscar Guimarães, nº 1655, no bairro Santo André.

A Delegada da DAM Letícia Mobis, ressalta que nos horários em que a delegacia da mulher estiver fechado como das 17h, às 7h de seg. a sex., e nos finais de semana e feriados, as mulheres podem buscar atendimento na Depac, que fica no bairro Jardim Morumbi, ou ligar no telefone da Polícia Militar 190.