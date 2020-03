MORTE NO TRÂNSITO Motociclista morre após colisão com carro no Jardim Cangalha Vítima fatal bateu frontalmente contra um carro e veio a óbito no local

5 MAR 2020 - 12h:54 Por Alfredo Neto

Homem de 27 anos morre em acidente entre carro e moto - Alfredo Neto/JPNews Luziano Alves Lima, de 27 anos, morreu após uma colisão entre carro e moto no início da tarde desta quinta-feira (5), na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangalha, zona leste de Três Lagoas. A vítima bateu frontalmente contra o carro, após invadir a faixa contrária. O motorista do carro relatou que o motociclista tentou desviar de outro veículo que invadiu a preferencial. Luciano morreu no local.

