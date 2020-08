SKUNK Homem de 28 anos é preso com 5 kg da super maconha A droga seria entregue em Brasília

21 AGO 2020 - 10h:07 Por Da redação/Israel Espíndola

Apreensão aconteceu na quinta-feira (20), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em Água Clara.

A equipe fiscalizava um ônibus de viagem, com destino a Brasília (DF), quando um dos passageiros chamou a atenção dos policiais. Durante a entrevista, o homem, de 28 anos, disse que levava uma mala no bagageiro do ônibus.

Ao checarem a bagagem, os policiais rodoviários federais encontraram oito embalagens de skunk, totalizando 5,3 Kg (cinco quilos e trezentos gramas) da droga. O envolvido confessou ter recebido a mala em Campo Grande, e que a deixaria em Brasília (DF). Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara, junto com a droga.