TRêS LAGOAS Homem de 32 anos suspeito de coronavírus está na UTI Ele apresentou os primeiros sintomas nesta segunda-feira e é o 8º caso suspeito no município

24 MAR 2020 - 10h:25 Por Gisele Mendes

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registrou o 8º caso suspeito de coronavírus. Trata-se de um homem de 32 anos que não tem histórico de viagens recentes.

De acordo com a secretaria, ele apresentou sintomas semelhantes aos provocados pela Covid-19, doença transmitida pelo coronavírus, e procurou atendimento no Hospital Auxiliadora. Conforme informações do hospital, ele está internado na UTI e aguarda resultados de exames do coronavírus e de outros tipos de gripes.

Além do homem, de 32 anos, uma mulher de 40 também aguarda resultado do exame que pode ou não atestar para a Covid-19. Ela esteve, recentemente, na grande São Paulo, considerada o epicentro da doença no Brasil.

Os outros seis casos suspeitos foram descartados pela Secretaria Municipal de Saúde após terem resultados negativos para o coronavírus.