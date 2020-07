TRêS LAGOAS Homem de 49 anos é encontrado morto no bairro SetSul Foram os vizinhos que sentiram o forte odor e chamaram a Polícia Militar

13 JUL 2020 - 17h:20 Por Israel Espíndola

O corpo do homem encontrado no início da tarde de segunda-feira (13), bairro SetSul, em Três Lagoas foi identificado como Derenilson Alves do Santos, de 49 anos.

Foram os vizinhos que acionaram a PM depois de um forte odor, ao chegar no local os policiais encontraram o corpo do homem já em fase de putrefação. Segundo as informações não há sinais de violência e a morte pode ter sido natural.