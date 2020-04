VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem de 52 anos tenta enforcar namorada durante briga O agressor tentou enforcar a vítima após ouvir que "gostava de ser corno"

17 ABR 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 39 anos foi agredida pelo namorado na noite desta quinta-feira (16) na rua Darci Pio, bairro Explanada da NOB (Novo Oeste do Brasil), centro de Três Lagoas.

A mulher relatou para os militares que por volta das 22h, foi chamada para ir na casa do namorado (52) para conversar, durante a conversa o homem relatou para a vítima que desejava terminar o namoro por ainda gostar da ex mulher e que para não ficar iludindo a moça com um falso sentimento achava melhor terminar, e que tentaria reatar com a ex mulher por ser dela quem ele realmente gostava.

Após alguns minutos de conversa, os dois começaram a discutir e segundo consta no boletim de ocorrência, o homem teria agredido com socos e chutes a mulher, o agressor ainda tentou enforcar a vítima que desmaiou, após recuperar os sentidos a vítima gritou por socorro e o autor fugiu.

a vítima relatou que o homem teria ficado furioso a partir do momento em que a vítima disse que o autor das agressões estaria terminando o namoro e pretendendo voltar com a ex, por "gostar de ser corno", momento esse que começou as agressões.

Após recuperar a consciência, a mulher procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica contra o namorado, o autor das agressões será convocado para prestar depoimento na DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher).