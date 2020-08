MORTE À ESCLARECER Homem de 59 anos é encontrado sem vida pela filha Homem tinha problemas cardiacos e possivelmente tenha falecido na sexta-feira

3 AGO 2020 - 13h:59 Por Alfredo Neto

Foi registrado uma morte a esclarecer na manhã deste domingo (2) na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento comunitário) em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.

Consta no boletim de ocorrências que Familiares de Simeão Pereira da Silva de 59 anos, foram até a residência de seu genro, perguntar pelo paradeiro de Simeão que não era visto na residência desde sexta-feira (31).

O genro e a filha de Simeão, foram até sua residência de Simeão no bairro Vila Piloto e encontraram a casa fechada e resolveram ligar no celular da vítima para saber seu paradeiro. A filhão de Simeão ouviu o celular do pai tocar no interior da residência e resolveu arrombar a janela e entrar no imóvel.

Após entrar na casa, a mulher encontrou o pai já sem vida e em estado avançado de decomposição, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para fazer a confirmação do óbito. A Polícia Civil foi chamada e o delegado de plantão Caio de Mello acompanhou o trabalho da perícia.

O delegado Caio de Mello, acredita que Simião Pereira da Silva de 59 anos, tenha falecido de morte natural, por ter problemas cardíaco e ter sido submetido a uma angioplastia à meses atrás, após o trabalho da perícia o corpo foi liberado para a remoção pela funerária de plantão e posteriormente entregue para a família poder velar e sepultar o ente querido.