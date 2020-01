DESENTENDIMENTO Homem de 62 anos tem rosto cortado por copo após briga A vítima estava em um bar no momento em que houve a briga e foi agredido no rost

18 JAN 2020 - 16h:23 Por Alfredo Neto

Um senhor de 62 anos foi agredido com um copo no rosto, e teve ferimentos leves na tarde deste sábado (18) na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Jardim Maristela, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava em um bar quando houve um desentendimento com uma pessoa não identificada até o momento, após a discussão verbal os ânimos ficaram exaltados e o agressor acertou o rosto da vítima de 62 anos com um copo de vidro.

Após agredir o senhor, o agressor deixou o local, e a vítima que teve vários cortes na região do rosto com sangramento ativo, precisou ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)