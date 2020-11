TRêS LAGOAS Denúncia de duplo afogamento mobiliza PM até a Cascalheira Policiais militares fizeram buscas pela margem do rio, mas não encontraram nenhum corpo boiando

26 NOV 2020 - 13h:20 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar foi chamada para atender uma denúncia de que dois corpos teriam sido encontrados no final da manhã desta quinta-feira (26) nas margens do rio Paraná, região conhecida como Cascalheira, precisamente próximo da laje, em Três Lagoas.

Um homem de 49 anos ligou no telefone 190 da Polícia Militar e relatou que dois corpos estariam ás margens do rio Paraná, a Rádio Patrulha foi até o local averiguar a denúncia e em conversa com o denunciante foi explicado que as “supostas” vítimas, tomavam banho à 300 metros da margem e ele teria testemunhado o afogamento de um dos banhistas e em seguida o outro sumir após tentar ajudar o amigo.

Segundo o denunciante após ele ver os dois sumirem, ele retornou para a cidade e na manhã desta quinta-feira (26) ligou no 190 informando o fato. Em conversa com o Corpo de Bombeiros não houve registros de chamados para resgate, ou buscas na região relacionadas a afogamento.

Após buscas por aproximadamente 1km, nas margens do rio Paraná, os militares conduziram o homem até a base do 5ºGBM (Grupamento dos Bombeiros Militares), para que pudesse explicar melhor a história os militares e lá ser decidido o que ser feito. Os militares do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) fizeram uma busca no sistema de registros da Justiça e Segurança Pública, para verificar se houve registros de desaparecidos na cidade no período de 19h de quarta-feira, até a manhã desta quinta-feira, mas não houve queixa de duplo desaparecimento em Três Lagoas, o que poderia mostrar uma veracidade na denúncia feita sobre o duplo afogamento.

Iremos acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros relacionados à este caso e assim que houver novas informações, o site JPNews irá atualizar as informações.