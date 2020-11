AGRESSÃO Homem é acordado a mordidas e com banho de água fria Agressões teriam acontecido após vítima deixar ex namorada pernoitar com ele

11 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 24 anos, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra a ex namorada na manhã desta quarta-feira (11) após um desentendimento ocorrido na rua Maria Garcia Moreira, bairro Jardim Guaporé, em Três Lagoas.

O rapaz relatou que estava dormindo quando sua ex namorada adentrou em sua residência e jogou um balde de água fria e depois o mordeu. O Homem relatou que namorou por 3 anos a mulher de 38 anos e que a três meses os dois estariam largados e do relacionamento resultado em um filho. A vítima questionou a paternidade e pediu um exame comprobatório antes de registrar o bebe que está com 14 dias de vida.

Segundo à vítima, na madrugada desta quarta-feira a mulher teria ido na residência da vítima, para tentar reatar o relacionamento, o rapaz disse para o delegado plantonista que por ser tarde da noite com temperatura baixa, com o recém nascido no colo e embriagada, ele teria deixado a mulher dormir em um cômodo da casa e durante à madrugada teria sido acordado com o banho de água gelada e a ex o mordendo no braço.

Após as agressões a vítima deixou a ex namorada dentro de casa e procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).