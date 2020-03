TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é agredido a pauladas e resgatado em estado grave A motivação seria ciúmes e o autor foi preso em flagrante

14 MAR 2020 - 10h:21 Por Alfredo Neto

Carlito de Jesus dos Santos de 63 anos foi espancado a pauladas na cabeça na noite desta sexta-feira (13) no Distrito de Garcias, zona Rural de Três Lagoas.

Carlito estava no trabalho e foi vítima de uma embosca ao chegar em sua casa, a vítima foi surpreendia por Emerson Fernando de Souza Cunha de 41 anos, que utilizou um caibro para agredir Carlito na cabeça.

Carlito foi golpeado várias vezes e teve ferimentos graves traumatismo craniano, cortes severos em face, orelha, pescoço e perca de massa encefálica.

Emerson foi preso em flagrante, confessou o crime e disse para os policiais militares que teria cometido o crime por ciúmes. Emerson relatou que acreditava que a vítima teria um caso com sua ex esposa.

Em conversa com a ex mulher de Emerson, a Polícia Militar descobriu que o casal estava separado a nove meses por causa do ciúme doentio do autor da tentativa de homicídio.

A mulher ainda relatou que Emerson enviou uma mensagem por whatsapp, fazendo ameaças.

Carlito de Jesus dos Santos, foi resgatado por populares e trazido em uma carroceria de caminhonete para Três Lagoas, a vítima deu entrada no Hospital Auxiliadora em estado gravíssimo e foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, na manhã deste sábado.