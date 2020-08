AGRESSÃO Homem é agredido após pedir prato de comida A vítima contou que foi agredida com chutes e socos

22 AGO 2020 - 14h:53 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos foi agredido com socos e chutes após pedir um prato com comida na tarde deste sábado (22) na rua Márcia Mendes, no bairro Nova Três Lagoas, zona Sul de Três Lagoas.

O homem contou que é dependendo de álcool e vive sem paradeiro pelas ruas da cidade, no início da tarde deste sábado sentindo fome, o homem resolveu pater palmas nas casas do bairro em busca de quem pudesse lhe servir um pouco de alimento.

Após bater palmas nas casas do bairro Nova Três Lagoas, o homem teria sido surpreendido em uma esquina por uma pessoa que começou a chutar e socar a vítima dizendo que se ele fosse visto no bairro de novo "iria levar outra surra".

Após tentar fugir das agressões, a vítima caiu em frente a uma residência pedindo por socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com escoriações nas costas, costelas e reclamando de dores no abdômen.

No local, os moradores relataram não ter presenciado as agressões e que apenas ouviram os gritos de socorro e ligaram para o Samu e a Polícia Militar, uma guarnição da PM foi até a UPA para colher informações com a vítima, para tentar identificar o autor das agressões e descobrir as reais causas que motivaram a violência contra a vítima.