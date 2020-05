LESÃO CORPORAL Homem é agredido com garrafa por genro durante briga Vítima sofreu uma pancada na cabeça e teve um corte profundo no braço

25 MAI 2020 - 13h:30 Por Alfredo Neto

Um homem de 35 anos foi resgatado com um corte profundo no braço na tarde deste domingo (24), na rua Márcia Mendes, jardim alvorada, zona leste de Três Lagoas.

À vítima relatou que estava com o genro bebendo cerveja, quando começou uma discussão entre os dois, à vítima e o genro entraram em luta corporal.

Durante a briga, a vítima se desequilibrou e caiu no chão, o genro aproveitando que a vítima estava no chão, pegou uma garrafa de cerveja, quebrou na cabeça do sogro e aproveitou a garrafa quebrada para desferir alguns golpes contra à vítima que estava caída.

O homem de 35 anos teve um corte profundo no braço com exposição de nervos e tendões. A vítima foi levada para o hospital auxiliadora e a polícia militar foi chamada, em depoimento para os policiais, à vítima relatou não saber o nome completo e nem a idade do genro e tão pouco onde o mesmo reside.