AMEAÇA Homem é agredido e ameaçado por dívida com agiota A vítima disse na 3ªDP ter pago 90% da dívida e mesmo assim ter sido ameaçado

12 MAR 2020 - 10h:46 Por Alfredo Neto

Um homem de 55 anos foi vítima de agressão e ameaça após ser cobrado por uma dívida na tarde desta quarta-feira (11) na avenida Raphael de Haro, no bairro Jardim das Oliveiras, zona Sul de Três Lagoas.

A vitima contou aos policiais que estava em seu comércio na companhia de um funcionário, quando chegou no estabelecimento um agiota de 48 anos para receber uma dívida, que o empresário teria.

O empresário relatou ter pego R$ 14mil e 500 reais do agiota, e pago a quantia de R$ 12mil, restando 1mil e 600 a receber, que seria o motiva da agressão e ameaça. A vítima relatou que o agiota foi até o comercio, se apoderou de uma chave de fendas e deu um tapa no rosto do empresário.

Após agredir o empresário, o agiota teria dito “estou arrependido de te emprestado o dinheiro para você, vou em casa buscar meu revólver e dar um jeito em você”, a vítima procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência.