BRIGA Homem é agredido por tios de ex mulher após discussão Após ser surpreendido e agredido pela dupla à vítima procurou a 3ª DP

6 MAI 2020 - 08h:51 Por Alfredo Neto

Um rapaz de 19 anos foi agredido por dois homens após uma discutir com a ex mulher nesta terça-feira (5) no bairro Jardim Maristela, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima foi até a Terceira Delegacia de Polícia e relatou ter sido agredido por dois homens, e que os agressores são tios da ex mulher da vítima. a vítima ainda contou que foi até a casa de uma amiga e encontrou a ex mulher, em determinado momento houve uma discussão e o rapaz saiu do local, sendo surpreendido pelos agressores alguns quarteirões mais à frente.

O rapaz contou que a dupla teria o agredido com socos e chutes, após sessar as agressões ele decidiu ir a ter a delegacia registrar a ocorrência, mas manifestou o não desejo de representar criminalmente contra os tios de sua ex que teriam lhe agredido.

Após a identificação dos agressores, a polícia civil abriu um inquérito para averiguar os fatos narrados pela vítima da agressão.