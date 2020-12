TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é alvejado por tiros após discussão em Brasilândia Após ser atingido por seis disparos a vítima foi transferida para Três Lagoas

1 DEZ 2020 - 16h:00 Por Alfredo Neto

Um homem que não teve a identidade revelada, foi alvejado por seis tiros de arma longa na madrugada de segunda-feira (30) na cidade de Brasilândia, Mato Grosso do Sul.

A Polícia Militar daquela cidade foi chamada para comparecer no hospital local após um homem chegar ferido á tiros. A vítima da tentativa de homicídio estava consciente e orientada e teria revelado aos militares que teria discutido com uma pessoa conhecida pelo apelido “Sardinha”, horas antes do atentado.

A vítima relatou que após discutir com a pessoa de vulgo “Sardinha”, foi para a casa de uma sobrinha e ao ir embora três pessoas o abordaram chamando pelo nome e abrindo fogo contra à vítima logo em seguida. Após ver que se tratava de um atentado, a vítima levantou os braços para se proteger dos tiros onde acabou alvejado nos braços e mãos.

O estado de saúde da vítima foi considerado estável e não havia risco de morte, mas por se tratar de perfurações por arma de fogo, o médico optou por transferir a vítima para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas.

A Polícia Civil informou que o autor não foi preso por não haver detalhes mais precisos que pudessem levar a polícia à realizar as prisões do trio em flagrante.