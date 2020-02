TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é alvejado por tiros na manhã deste sábado Informações são de que à vítima fugia de um homem em outro veículo

22 FEV 2020 - 15h:26 Por Alfredo Neto

Um homem que não teve a identidade ainda revelada foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da manhã deste sábado (22) no cruzamento da avenida Antônio Trajano dos Santos, com a rua Antônio Estevão Leal, bairro Jardim das Paineiras, zona Norte de Três Lagoas.

Testemunhas disseram que a vítima em um carro de cor vinho, foi alcançado por outra pessoa que disparou um tiro acertando a cabeça da vítima.

Após o disparo, o algoz se evadiu e ninguém soube informar qual o veículo utilizado na fuga, e o rumo tomado. A vítima foi atingida próximo ao ouvido esquerdo.

Mesmo ferido a bala, a vítima estava consciente e orientado, desceu do carro e sentou na calçada de um bar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima para o Hospital Auxiliadora.

A Polícia Militar esteve no local para coletar dados e registrar a ocorrência.

Imagem cedidam por um leitor.