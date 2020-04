TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é baleado no abdômen e resgatado para o Hospital Auxiliadora Um vizinho socorreu a vítima após ouvir os gritos de socorro

11 ABR 2020 - 20h:16 Por Alfredo Neto

Um homem de 44 anos foi baleado com um tiro no abdômen na noite deste sábado (11) na rua Said Abid, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava sentada em frente a residência, quando um indivíduo de motocicleta parou sacando um revólver e disparando contra o homem que se jogou no chão para não ser atingido por mais tiros

Após ser atingido por um tiro no abdômen, a vítima pediu por socorro a vizinhos que o levaram para o Hospital Auxiliadora.

A vitima deu entrada no Hospital com uma perfuração na barriga, do lado superior direito do abdômen segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou ter chegado a conversar com o autor dos disparos mas não deu nome e nem as características para a PM.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil.