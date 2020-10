TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é encontrado inconsciente em construção abandonada A vítima levou vários golpes na cabeça sofrendo traumatismo craniano

24 OUT 2020 - 22h:40 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 33 anos foi encontrado inconsciente e com diversos ferimentos na cabeça no início da noite deste sábado (24) em uma construção abandonada, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Maria, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima foi encontrada por populares que ouviram os gemidos do homem que estava com o rosto ensanguentado e caído no chão, o rapaz tinha vários cortes na cabeça e rosto, alguns dos ferimentos era possível ver a camada óssea do crânio.

A Polícia Militar foi chamada, os militares ao verificar a gravidade da vítima pediram apoio do Samu que enviou a unidade de suporte avançado (USA), os socorristas do Samu levou o homem para o Hospital Auxiliadora, onde deu entrada inconsciente e segue internado na emergência, a vítima será submetida a exames e transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido o traumatismo craniano.

Ninguém soube informar aos policiais quem teria agredido o homem, e devido não portar documentos, a vítima não pode ser identificada.