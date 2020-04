TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é esfaqueado durante passeio com namorada A vítima foi surpreendido pelo ex marido da mulher e atingido com uma facada

21 ABR 2020 - 00h:10 Por Alfredo Neto

Homem sofre tentativa de homicídio após ser surpreendido por ex marido de mulher que passeava com vítima no Jardim Eldorado - Alfredo Neto/JPNews Um homem com idade aproximada de 30 a 37 anos foi esfaqueado na noite desta segunda-feira (20) no bairro Vila Verde, zona Sul de Três Lagoas. O homem que não carregava documentos estava na companhia de uma mulher quando foi surpreendido pelo ex marido da mulher. O autor da tentativa de homicídio sacou uma faca e atingiu o lado esquerdo da costa da vítima. Após sofrer a primeira perfuração, a vítima fugiu entrando em uma residência. A Polícia Militar foi chamada e em menos de 10 minutos os militares localizaram o autor da tentativa de homicídio em um carro com um amigo. Os dois procuravam pela vítima no momento em que foram surpreendido pela Rádio Patrulha da Polícia Militar O autor da facada tentou negar o crime, mas foi reconhecido por foto pela vítima. O autor que tem 43 anos recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A vítima estava debilitada e após exames na UPA transferida para o Hospital Auxiliadora.

