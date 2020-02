ÁGUA CLARA Homem é espancado por casal e estado de saúde é grave A vítima foi transferida de Água Clara para Três Lagoas em estado grave

7 FEV 2020 - 19h:04 Por Alfredo Neto

Um homem de 54 anos foi brutalmente agredido a pauladas, pedradas e por um barra de ferro na noite de véspera desta sexta-feira(7) na cidade de Água Clara, distante 130 quilômetros de Três Lagoas.

Denúncias para à Delegacia de Polícia Civil daquela cidade, informaram que um casal estaria vendendo uma arma de fogo e uma bicicleta em um posto de combustíveis na margem da rodovia BR 262.

Ao averiguar a denuncia, os investigadores encontraram a mulher Valdirene dos Santos Barbosa de 36 anos carregando uma mochila com uma garruncha calibre 36 no interior, e o namorado dela Rafael dos Santos Alves de 28 anos empurrando a bicicleta.

Em conversa com os policiais o casal disse ter pego a arma e a bicicleta na casa de um homem chamado Francisco, e levou os investigadores até a casa.

No local, os investigadores encantaram a casa toda revirada com sinal de luta e marcas de sangue para todos os lados. Os policiais relataram haver sangue do quarto da vítima até a varanda nos fundos da casa.

Em conversa com vizinhos, os investigadores descobriram que o casal havia espancado o homem e tentado assassina-lo a pauladas.

Para os investigadores as testemunhas contaram que levaram a vítima em estado grave para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, após o casal fugir.

A vítima Francisco Antônio Marins de 54 anos, foi resgatada para o Hospital Auxiliadora com traumatismo craniano, múltiplas fraturas e lesões decorrente da tentativa de homicídio.

O casal foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de munição de uso permitido, furto, e por ameaça de morte, por ter ameaçado uma testemunha do crime antes de fugir do local.

Francisco Antônio Marins, é a segunda vítima de espancamento em Água Clara, trazida em estado grave para o Hospital Auxiliadora em Três Lagoas.