LINCHAMENTO Homem é espancado por populares Segundo testemunhas o linchamento seria devido a um suposto estupro

4 MAI 2020 - 01h:15 Por Alfredo Neto

Um homem que não teve a identidade revelada foi espancando foi espancado por populares na tarde deste domingo (3) na rua C, bairro Alto da Boa Vista, zona Oeste de Três Lagoas.

O homem foi agredido por populares após ser apontado como autor de um suposto estupro de venerável, ocorrido a um ano atrás.

A Polícia Militar foi chamada por uma tia do homem que era espancado em via pública, ao chegar no local os militares encontraram o suspeito escondido em uma casa, ao retirá-lo da casa para conduzir até a delegacia os populares partiram para com paus, pedras, tijolos e voltaram à agredir o homem que estava sobre a cautela dos policiais.

A equipe policial para garantir a integridade física do homem e se saberem também das agressões fizeram disparos para o alto, após acalmar os ânimos acusado e irmã da suposta vítima do estupro foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde a criança de 12 anos relatou ter uma irmã um ano mais velha em estado vegetativo (vítima de paralisia cerebral), e que no ano de 2019, testemunhou o suspeito passar a mão sobre as partes íntimas da criança que na época tinha 12 anos.

Em depoimento o acusado negou ter praticado tão ato, também relatou que desde então vem sofrendo ameaças por conta deste fato que segundo ele é inverídico. Após prestar depoimento ambos foram liberados e um inquérito foi aberto para investigar o caso.