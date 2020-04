FACADA Homem é feriado a faca após desentendimento Autor da lesão foi preso e vítima socorrida para à UPA

4 ABR 2020 - 15h:07 Por Alfredo Neto

Um homem de 33 anos foi ferido a faca após uma discussão com outra pessoa de 25 anos na tarde deste sábado (4) no bairro Alto da Boa Vista, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima e o agressor entraram em vias de fato após uma discussão por motivos não revelados pela vítima, após agressões recíprocas o agressor sacou uma faca e a vítima no intuito de desarmar o agressor segurou a faca com a mão sofrendo um corte profundo no pulso direito.

Após a briga ambos se embrenharam em uma mata próximo a uma lagoa na região, populares chamaram a Polícia Militar que deteve os dois homens.

A equipe policial chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que socorreu a vítima consciente e orientado para a UPA (,Unidade de Pronto Atendimento), após passar por avaliação médica e receber pontos no corte, a vítima foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde prestou depoimento junto com o agressor.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil.