TENTATIVA DE HOMICÍDIO Homem é ferido a garrafadas após discussão Vítima teve vários cortes pelo corpo e uma perfuração no abdômen

23 FEV 2020 - 02h:27 Por Alfredo Neto

Um homem de 30 sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desse domingo (23) na rua A, bairro Vila Verde, zona Oeste de Três Lagoas.

A vítima teve vários cortes no tórax, braços, pescoço, cabeça e uma perfuração no abdômen. Para os policiais o homem relatou que estava bebendo com algumas pessoas, quando houve uma discussão e foi agredido.

O homem não informou o nome e nem quantas pessoas teriam o agredido, e disse que os cortes foram provocados com uma garrafa.

A vítima estava consciente até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), devido a perca de sangue a vítima entrou em choque e foi levada para o Hospital Auxiliadora.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio á esclarecer, por não ter nenhuma informação sobre os autores do crime.