CRIME AMBIENTAL Homem é multado em R$ 2,5 mil ao ser flagrado pescando com arpão Flagrante ocorreu no domingo (13), no Rio Paraná, em Três Lagoas

14 SET 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Flagrante ocorreu no domingo (13), no Rio Paraná, em Três Lagoas - Divulgação/PMA Um pescador de 31 anos foi detido pela Polícia Militar Ambiental (PMA) ao ser flagrado capturando peixes com arpão, no Rio Paraná, em Três Lagoas. O fato ocorreu na tarde deste domingo (13), durante fiscalização na região. O homem foi autuado administrativamente e multado no valor de R$ 2,5 mil. De acordo com a PMA, quando a equipe chegou, o pescador já havia capturado três peixes, sendo um da espécie piapara e dois da espécie cascudo. Além disso, a quantidade de pescado estava acima da cota permitida, que é um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranhas por pescador amador, o que também se caracteriza como crime. Os peixes e o arpão foram apreendidos. O homem também responderá pelo crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção.

