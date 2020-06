TRêS LAGOAS Homem é preso ao tentar arremessar tabletes de maconha no presídio Apreensão da droga ocorreu na manhã desta quinta-feira nas proximidades do presídio masculino

11 JUN 2020 - 13h:19 Por Ana Cristina Santos

A Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu na manhã desta quinta-feira (11), 12 tabletes de maconha, totalizando 1,2 quilos, e um celular que seriam arremessados no presídio masculino.

A droga estava com um homem de 30 anos que tentou arremessar a droga por cima do muro do presídio. No entanto, não conseguiu êxito ao ser flagrado pelo militar de plantão, que efetuou disparos de advertência, fazendo com que o homem desistisse da ação e saísse correndo em direção a mata.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e, em diligencias em uma mata no fundo do presídio avistou um indivíduo caminhando nos trilhos da ferrovia. Após acompanhamento a pé por cerca de três quilômetros, chegando ao viaduto na BR 262, os policiais abordaram o homem que estava com um saco com a droga e o celular.

O homem relatou que o dono da droga seria um interno, e que a maconha seria uma forma do pagamento de uma dívida por entorpecente também. O homem foi encaminhado para a delegacia.