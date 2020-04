VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso após agredir ex mulher Agressor entrou em residencial com seguranças sem ser notado e invadiu apartamento da vítima

20 ABR 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 38 anos foi violentamente agredida pelo ex companheiro na noite deste domingo (19) na rua José Lopes Barbosa, bairro Jardim Cangalha, zona norte de Três Lagoas.

A vítima estava em seu apartamento com o filho assistindo TV, quando o ex marido arrombou a porta e invadiu a residência. Após invadir o apartamento, o homem começou agredir a vítima com socos e chutes.

O filho da vítima tentou defender a mãe, mas não conseguiu e pediu socorro na guarita de segurança do edifício. A Polícia Militar foi chamada e prendeu o agressor em flagrante.

O homem de 34 anos foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde continua preso. A vítima foi levada para a delegacia e disse que o casal estava separado após a descoberta das traições do homem e que desde então o agressor vem fazendo ameaças para a mulher que manifestou o desejo de representar criminalmente e o desejo de solicitar a medida protetiva.

Após prestar depoimentos a vítima foi levada para uma unidade Hospitalar para cuidados médicos, as agressões resultaram em várias escoriações, hematomas e lesões com sangramento devido a violência sofrida.