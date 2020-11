VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Homem é preso após agredir namorada a socos A vítima sofreu várias lesões na face e o autor já é reincidente

23 NOV 2020 - 00h:32 Por Alfredo Neto/JPNews

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a namorada na noite deste domingo (23) na rua Quinzinho de Campos, no bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

Consta no boletim de ocorrência, que o casal estava em uma festa com amigos quando a vítima de 35 anos, decidiu ir embora, ao chegar no carro a vítima teria sido questionada pelo namorado se estaria com o celular dela, a mulher negou e o autor passou a agredi-la com socos no rosto.

A Polícia Militar foi chamada, para os militares o agressor disse que a namorada é quem teria o puxado bruscamente e por isso teria ocorrido a tal agressão pela vítima citada. O autor que já havia sido preso meses atrás por violência doméstica contra outra namorada, e respondia o processo em liberdade acabou preso e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Enquanto os militares faziam o registro da ocorrência, apareceu na sala de elaboração, uma pessoa identificada como C.F.DOS S, dizendo ter visto a vítima sair da festa e depois retornar para falar com o autor, em seguida ambos saíram e a suposta testemunha teria ido atrás para ver o que estava acontecendo e segundo palavras da referida testemunha, "A vítima estava se auto agredindo, batendo com o próprio rosto contra o volante do carro".

Outras pessoas que estavam no local e acompanharam o desentendimento seguido da violência doméstica, estavam na delegacia e disseram que a vítima teria sido agredida pelo namorado e se propuseram a testemunhar em favor da vítima.